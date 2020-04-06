لاعبو منتخب الصين أنهوا الحجر الصحي وعادوا لأنديتهم

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الفريق أكمل فترة العزل لمدة أسبوعين بعد أن جاءت نتائج جميع فحوص اللاعبين سلبية ما يعني عدم تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا.

وظل الفريق المكون من 25 فرداً في عزل ذاتي في فندق في سانيا منذ عودته من معسكر تدريبي في دبي في 23 آذار/مارس الماضي.

وقال المنتخب الصيني عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "خضع فريقنا لفحوص للكشف عن كوفيد-19 مباشرة بعد الوصول إلى سانيا وجاءت نتائج جميع الفحوص سلبية.

وأضاف المنتخب "خضعنا لفحوص مماثلة أخرى أمس الأحد قبل نهاية مدة الحجر وهي 14 يوماً وجاءت نتائجها مماثلة أيضاً".

وأكد المنتخب أن "جميع اللاعبين سيعودون إلى أنديتهم".

وأرجأت الصين جميع المباريات المحلية في كانون الثاني/يناير الماضي كما منعت دخول الأجانب أراضيها في الشهر الماضي لتتبخر بذلك الآمال في انطلاق موسم الدوري الصيني الممتاز للقدم في موعده في 22 شباط/فبراير الماضي.

وقالت شينخوا إن بعض فرق الدوري الصيني بدأت التدريبات خلف أبواب مغلقة وبدون نجومهما الأجانب استعداداً للموسم الجديد.

