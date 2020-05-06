لاعبو منتخب إنكلترا "متحدون" خلف القطاع الصحي

ووفقاً لأرقام أمس الثلاثاء، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 32313 شخصاً في بريطانيا لتتجاوز المملكة المتحدة عدد وفيات إيطاليا وتصبح الأعلى في أوروبا.

وقال اللاعبون في بيان على موقع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إن التبرع سيذهب إلى مبادرة "لاعبون متحدون" التي أنشئت لدعم خدمة الصحة الوطنية.

وأضاف اللاعبون "سيتم اقتطاع هذا التبرع من صندوق أنشئ بالفعل لمساندة مجموعة من القضايا المستحقة باستخدام كل رسوم المباريات منذ أيلول/ سبتمبر 2018".

وجاء في البيان أيضاً: "نحن متحدون وراء الدولة في هذه الأزمة ودعواتنا مع هؤلاء الذين تأثروا بالوباء".

وتبرعت لاعبات منتخب إنكلترا بصورة جماعية الشهر الماضي.

وقال الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم في بيان إن لاعبيه ولاعباته الدوليين تبرعوا بمبلغ كبير أيضاً.

وقال آندي روبرتسون قائد المنتخب الاسكتلندي "بقينا جميعاً في منازلنا بناء على النصائح الطبية وشاهدنا الأنباء التي توضح الجهود البطولية لخدمة الصحة الوطنية".

وتابع: "تأثرنا جميعا بتفاني الممرضات والأطباء وكل العاملين في المجال الصحي الموجودين على خط المواجهة.. هذا يعزز أهمية خدمة الصحة الوطنية بالنسبة لدولتنا ويوضح كيف يجب أن نحمي هذه المؤسسة".

