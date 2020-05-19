لاعبو سلافيا براغ في الحجر الصحي

أعلن رئيس نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم الثلاثاء أن جميع لاعبي فريقه متصدر الدوري المحلي المعلق منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، سيوضعون في الحجر الصحي بعد حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق من وباء "كوفيد-19".

وكانت رابطة الدوري التشيكي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أجرت 1442 فحصا للاعبي الدرجتين الأولى والثانية أسفرت عن حالتين إيجابيتين.

وقال رئيس سلافا براغ ياروسلاف تفرديك في حسابه على تويتر أن لاعبي فريقه وضعوا في الحجر الصحي حتى الخميس، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين سيستأنفون منافسات الدوري الثلاثاء المقبل 26 أيار/مايو الحالي ضد ملادا بوليسلاف، فريق اللاعب الآخر الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، سيخضعون لفحوصات جديدة يوم الجمعة ثم الإثنين.

وأضاف "الفريق يتوقع تنظيم حصة تدريبية أولى بعد ظهر يوم الجمعة بالنظر إلى نتيجة الفحص"، موضحا "نريد أن نلعب الثلاثاء في حال جاءت نتيجة الفحص الثاني الاثنين المقبل سلبية".

ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن.

وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة).