لاعبو ديربي كاونتي يوافقون على تأجيل أجورهم

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن واين روني قائد ديربي كان يقود المحادثات بالنيابة عن زملائه أمام مقترح من النادي بتأجيل 50 بالمئة من أجور اللاعبين وقال متحدث باسم المهاجم إنه لم يكن في "حرب رواتب".

ولم يكشف ديربي عن أرقام لكن قال إن اللاعبين تطوعوا بقبول تأجيل "مبلغ أكبر مما ذكرته وسائل الإعلام" وشكر روني على دعمه.

وقال ديربي في بيان "تطوع لاعبو الفريق الأول بالموافقة على تأجيل مبلغ كبير من أجورهم... الكل ملتزم بمساعدة النادي".

وأضاف "الإجراءات المتفق عليها هي جزء من العمل المستمر لحماية مستقبل النادي خلال هذه الأوقات التي لا سابق لها. يشكر النادي بشكل خاص روني وكيرتس ديفيز ممثل اتحاد اللاعبين المحترفين على مساعدتهما ودعمهما".

وتوقفت كرة القدم في إنكلترا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب الجائحة مما دعا أندية عديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز لاتخاذ إجراءات لتقليص النفقات.

وأعلنت أندية شيفيلد يونايتد وأستون فيلا وساوثمبتون ووست هام يونايتد وواتفورد تأجيل رواتب لاعبيها بينما قال أرسنال إن لاعبيه والجهاز الفني سيخفضون أجورهم بنسبة 12.5 بالمئة.

وكان ديربي في المركز 12 في دوري الدرجة الأولى عندما توقف الموسم.