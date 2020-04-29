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كرة القدم

لاعبو ديربي كاونتي يوافقون على تأجيل أجورهم

قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي لكرة القدم إن لاعبي الفريق الأول والإدارة والعاملين الذين لم يحصلوا على إجازة إجبارية وافقوا على تأجيل جزء كبير من رواتبهم للمساعدة في تجاوز الآثار المالية لجائحة كوفيد-19.

Reuters

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن واين روني قائد ديربي كان يقود المحادثات بالنيابة عن زملائه أمام مقترح من النادي بتأجيل 50 بالمئة من أجور اللاعبين وقال متحدث باسم المهاجم إنه لم يكن في "حرب رواتب".

ولم يكشف ديربي عن أرقام لكن قال إن اللاعبين تطوعوا بقبول تأجيل "مبلغ أكبر مما ذكرته وسائل الإعلام" وشكر روني على دعمه. 

وقال ديربي في بيان "تطوع لاعبو الفريق الأول بالموافقة على تأجيل مبلغ كبير من أجورهم... الكل ملتزم بمساعدة النادي". 

وأضاف "الإجراءات المتفق عليها هي جزء من العمل المستمر لحماية مستقبل النادي خلال هذه الأوقات التي لا سابق لها. يشكر النادي بشكل خاص روني وكيرتس ديفيز ممثل اتحاد اللاعبين المحترفين على مساعدتهما ودعمهما". 

وتوقفت كرة القدم في إنكلترا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب الجائحة مما دعا أندية عديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز لاتخاذ إجراءات لتقليص النفقات. 

وأعلنت أندية شيفيلد يونايتد وأستون فيلا وساوثمبتون ووست هام يونايتد وواتفورد تأجيل رواتب لاعبيها بينما قال أرسنال إن لاعبيه والجهاز الفني سيخفضون أجورهم بنسبة 12.5 بالمئة. 

وكان ديربي في المركز 12 في دوري الدرجة الأولى عندما توقف الموسم.

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