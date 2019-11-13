لاعبو تشيلي يرفضون خوض ودية في البيرو

وأوضح الاتحاد التشيلي في بيان أن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لصفوف المنتخب "قرروا عدم خوض المباراة الودية الدولية ضد منتخب البيرو المقررة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في ليما. تمت المصادقة على القرار من قبل المجموعة بعد اجتماع عقد في الصباح".

وجاء القرار في الوقت الذي عبر فيه بعض اللاعبين، ومنهم محترفون في الخارج، عن شكوكهم بشأن فرصة خوض المباراة في الوقت الذي تشهد تشيلي أزمة غير مسبوقة منذ شهر تقريبًا.

وقال لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني شارل ارانغويز "هناك وضعية صعبة وأعتقد أنه يجب ألا نلعب احتراماً لما يحدث في البلاد".

وقرر مدرب تشيلي الكولومبي رينالدو رويدا على الفور تسريح اللاعبين من أجل العودة إلى أنديتهم.

وأضاف البيان أن "اتحاد كرة القدم في تشيلي أبلغ نظيره البيروفي بالأمر".

وعبر العديد من لاعبي المنتخب التشيلي عن دعمهم لمطالب الإصلاحات الاجتماعية التي رفعها المتظاهرون منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في أسوأ أزمة اجتماعية تشهدها البلاد منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد بعد حقبة الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه بين 1973 و1990.

وقال لاعب وسط برشلونة الإسباني أرتورو فيدال لدى وصوله إلى العاصمة سانتياغو "أنا مع الشعب، لقد نهض وطلب العدالة، ويجب بالتالي دعمه قدر المستطاع".

وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع في تشيلي إلى نقل نهائي مسابقة "كوبا ليبرتادوريس" من عاصمتها سانتياغو إلى عاصمة البيرو ليما.

كما ألغى الاتحاد التشيلي مباراة ودية أخرى ضد بوليفيا هذا الأسبوع.

