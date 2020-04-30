لاعبون جمعوا بين النجاح الرياضي والتفوق الدراسي !

قلة هم الذين نجحوا في المزج بين مشوار مميز في عالم كرة القدم واجتهاد وتفان في طلب العلم نظراً لصعوبة الجمع بين الإثنين.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (لاعب بايرن ميونيخ الألماني)، قدم أطروحة في جامعة وارسو في 9 أكتوبر 2017 حول مشواره الرياضي للحصول على شهادة في التربية البدنية.

الإسباني خوان ماتا (لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي)، متخرج من المعهد الوطني للفنون الجميلة من جامعة القطب التكنولوجي بمدريد كما درس التسويق.

الإسباني أندرياس إنييستا (اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني والحالي لفريق فيسيل كوبي الياباني)، درس علوم التربية البدنية والرياضية.

الإسباني إستيبان غرانيرو (اللاعب السابق لريال مدريد والحالي لفريق ماربيا)، متحصل على شهادة في علم النفس من كاميلو خوسيه سيلا.

الإسباني ألفارو أربيلوا (اللاعب السابق لفريق ريال مدريد)، حصل على شهادة في الصحافة من جامعة كاميلو خوسيه سيلا.

الإسباني سيرجي روبيرتو (لاعب برشلونة)، أنهى دراسته في علوم التربية البدنية والرياضية.

الإيطالي جورجيو كيلليني (لاعب يوفنتوس الإيطالي)، متحصل على شهادة ماجستير في ادارة الأعمال من جامعة تورينو.

البلجيكي فانسان كومباني (اللاعب السابق لفريق مانشستر سيتي)، متحصل على شهادة ماجستير في ادارة الأعمال من جامعة مانشستر.