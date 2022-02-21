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كرة القدم

لاعبة نيوزيلندية تسجل 3 أهداف خطأ في مرمى منتخبها

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في حدث نادر في ملاعب كرة القدم العالمية، سجلت النيوزيلندية ميكايلا مور ثلاثة أهداف خطأ في مرمى منتخب بلادها الذي تعرض لخسارة ساحقة أمام نظيره الأميركي بخماسية نظيفة في كأس "شي بيليفز" بينها هدفان في مدى دقيقة في مطلع المباراة.

Reuters

ومنحت مور التي تلعب مع ليفربول في الدرجة الثانية في إنكلترا، التقدم لمنتخب الولايات المتحدة عندما حاولت تشتيت كرة عرضية من الجهة اليسرى للأميركية صوفيا سميث فحولتها داخل الشباك بعد مرور 5 دقائق.

وبعدها بثوان قليلة، مررت مدافعة المنتخب الأميركي صوفيا هويرتا كرة عرضية من الجهة اليمنى في عمق منطقة الجزاء فتابتعها مور برأسها داخل شباكها أيضا.

وحققت مور "الهاتريك" داخل مرمى منتخب بلادها عند الدقيقة 36، ومرة جديدة عندما حاولت إبعاد الخطر لكنها سددت في شباكها.

ووضع مدربها حداً لمعاناتها بإخراجها في الدقيقة 40 وقامت زميلاتها بمواساتها.

ووسع المنتخب الأميركي الفارق بهدفين لأشلي هاتش (51) ومالوري بيو (90+3).

ولم يخسر المنتخب الأميركي على أرضه في 64 مباراة حقق خلالها الفوز 57 مرة وتعادل 7 مرات.

يذكر أن نيوزيلندا ستستضيف إلى جانب أستراليا كأس العالم للسيدات عام 2023 حيث يأمل المنتخب الأميركي في إحراز لقبه الثالث توالياً.
 

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