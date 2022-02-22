لاعبات المنتخب الأميركي يفزن بمعركة قضائية

وجاء في الاتفاق الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "تعهد الاتحاد الأميركي لكرة القدم بأجور متساوية للمنتخبين الوطنيين للسيدات والرجال في جميع المباريات الودية والبطولات، بما في ذلك كأس العالم".

وشكّلت قضية المساواة والجوائز المالية لكأس العالم جزءًا كبيرًا من الدعوى التي رفعها المنتخب الاميركي للسيدات في عام 2019 عقب تتويجه باللقب العالمي، والذي اتهم فيها الاتحاد بـ"الرفض بِعِناد" المساواة في الرواتب مع نظرائهن لدى منتخب الرجال.

وتنص الاتفاقية على توزيع 22 مليون دولار على اللاعبات، بينما سيتم تخصيص مليوني دولار في حساب خاص من أجل مساعدتهن "في أهدافهن بعد انتهاء مسيرتهن والجهود الخيرية المتعلقة بكرة القدم للسيدات والفتيات".

وستكون التسوية مشروطة باتفاقية جماعية جديدة، والتي تحتاج إلى المصادقة قبل أن تتم الموافقة النهائية عليها من قِبَل المحكمة.

وكان قاضٍ فيدرالي رفض الدعوى المقدمة من اللاعبات في وقت سابق قبل أن يستأنف المنتخب القرار.

