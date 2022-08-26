لاتسيو يلحق الهزيمة الأولى بإنتر

وتقدم فريق العاصمة عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (40)، فيما عادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنتر (51). إلا أن كلمة الحسم كانت للبديلين ألبرتو (75) وبيدرو (86) ليرتقي لاتسيو إلى الصدارة.

وكرر فريق المدرب ماوريستيو ساري النتيجة ذاتها للموسم الماضي التي جمعت الفريقين في روما.

قام إنتر بانطلاقة قوية وكشف عن نواياه بتسديدة مبكرة من الهولندي دنزل دمفريز كانت سهلة بين يدي الحارس (3).

وكان الظهير-الجناح مجددًا مصدر الخطر بعد أن مرر عرضية الى غاليارديني نحو القائم القريب الذي تابعها، إلا أن الحارس إيفان بورفيديل تصدى لها ببراعة (7).

واصل نيراتسوري ضغطه وحاول البلجيكي روميلو لوكاكو برأسية لم يصب فيها المرمى (19).

وانتظر لاتسيو حتى مرور نصف لفرصة أولى فعلية بتسديدة لماتياس فيتشينو، إلا أن دمفريز كان في المكان المناسب ليغير اتجاهها وتصل سهلة بين يدي الحارس السلوفيني سمير هندنوفيتش (32).

وجاء الدور لتشيرو إيموبيلي ليهدد مرمى الضيوف بعد أن وصلته كرة عرضية زاحفة من أندرسون عن الجهة اليسرى، سددها من منتصف المنطقة زاحفة بيسراه تصدى لها هندانوفيتش (36).

وقبل خمس دقائق على انتهاء الشوط الأول، افتتح أندرسون النتيجة برأسية جميلة مفلتًا من مصيدة التسلل بعد عرضية من الصربي سيرغي ميلينكو-سافيتش (40).

ونجح إنتر في معادلة النتيجة سريعًا في الشوط الثاني بعد أن وصلت الكرة داخل المنطقة الى دمفريز تابعها برأسه تمريرة الى الامام، غمزها مارتينيز في الشباك من مسافة قريبة (51).

ودفع ساري بألبرتو وبيدرو في الدقيقة 57 فيما رد إنزاغي بتبديل ثلاثي في الدقيقة 69 عندما دفع بالبوسني إدين دجيكو، بدلاً من لوكاكو، وماتيو دارميان والالماني روبن غوزنس.

وتعاون الإسبانيان لهدف التقدم عندما مرر بيدرو الكرة إلى ألبرتو الذي سدد كرة صاروخية من خارج المنطقة بينماه استقرت في أعلى الزاوية اليسرى وبدا أنها ارتدت قليلا من نيكولو باريلا (75).

وسجل لاعب برشلونة السابق بيدرو هدف تأكيد الفوز بعد أن وصلته الكرة إثر عرقلة من دارميان على إيموبيلي داخل المنطقة، استلمها في الجهة اليسرى وسددها جميلة لولبية في مرمى هندانوفيتش.

وضمن المرحلة ذاتها فاز أودينيزي خارج أرضه على مونزا 2-1.

