لاتسيو يسقط على أرضه أمام ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي

وتقدم فريق العاصمة عبر الإسباني بيدرو (18)، لكن الضيوف ردوا عبر اليوناني فانجيليس بافليديس (45) والمجري ميلوش كيركيز (62).

وأقيمت المباراة الثلاثاء، علمًا بأن اليوم التقليدي لهذه المسابقة هو الخميس، بسبب خوض روما، الفريق الآخر في العاصمة، بعد يومين مباراته على الملعب الاولمبي أيضًا ضد ضيفه ريال سوسييداد الاسباني ضمن ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.

وهي نتيجة صادمة للاتسيو الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي طامحًا في خطف أحد المراكز المؤهلة الى المسابقة الاولى قاريًا دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وافتتح بيدرو التسجيل بيسارية جميلة قوية من داخل المنطقة إثر عرضية من ماتيا زاكاني.

وعادل بافليديس بعد أن افتك لاعبو ألكمار الكرة بالقرب من منطقة المنافس لتصل الى السويدي يسبر كارلسون داخل المنطقة ومنه الى اليوناني عند القائم الأول تابعها في الشباك.

وجاء هدف الفوز أيضًا من هفوة لأصحاب الارض عندما خسروا الكرة لتصل الى كارلسون مجددًا، مررها جميلة الى كيركيز تابعها في المرمى.

