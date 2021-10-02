لائحة المنتخب الأردني لوديتي ماليزيا وأوزبكستان

ويتضمن برنامج البطولة الودية، لقاء منتخب الأردن مع نظيره الماليزي الخميس على استاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يظهر الماليزي مجدداً بلقاء أوزبكستان في 9 الجاري، على أن تختتم المنافسة بلقاء الأردن وأوزبكستان يوم 12 من الشهر الجاري.

وتأتي البطولة في إطار تحضيرات الأردن لخوض كأس العرب فيفا 2021 والتي تنطلق في الدوحة أواخر الشهر المقبل، حيث جاء منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين.

وقبل التوجه إلى الدوحة، يقيم معسكراً تدريبياً خارجياً الشهر المقبل، حيث يلتقي كوسوفو ودياً في 10 تشرين الثاني/نوفمبر في بريشتينا، ثم يواجه بيلاروس في 16 منه في مينسك.



وضمت القائمة اللاعبين: معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، يزن العرب، عبدالله نصيب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، إحسان حداد، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، بهاء عبد الرحمن، عدي الصيفي، ياسين البخيت، أحمد اسريوة، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، أنس العوضات، بهاء فيصل، حمزة الدردور، وعلي علوان.

*الصورة من الأرشيف

