لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021

تعرف على قائمة اللاعبين:

المصري محمد صلاح (ليفربول)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنكليزي)، الإنكليزي ميسون ماونت (تشيلسي)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند الألماني)، الإنكليزي هاري كاين (توتنهام)، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، الإنكليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)، الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، البرتغالي برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياش (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لوتارو ماتينيز (إنتر)، الدنماركي سيمون كاير (ميلان)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، الإيطالي جورجينيو (تشيلسي)، البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنكليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

ويعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، الأكثر تتويجاً بهذه الجائزة التي حصدها 6 مرات فيما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثاني بـ5 كرات ذهبية.