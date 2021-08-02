كييليني يجدد عقده لسنتين إضافيتين مع يوفنتوس

وكان عقد كييليني (36 عاما) مع فريق السيدة العجوز انتهى في 30 حزيران/يونيو في الوقت الذي كان يخوض اليورو مع منتخب بلاده الذي توج باللقب للمرة الثانية في تاريخه إثر تغلبه على انكلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وينتهي عقد كييليني الجديد في حزيران/يونيو 2023.

وكانت كل الدلائل تشير إلى تجديد القائد كييليني عقده مع ناديه لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها رئيسه أندريا أنييلي الذي أكد ان مجلس الإدارة ينتظر عودة المدافع المخضرم من إجازته بعد التتويج الأوروبي لكي يوقعا العقد الجديد.

وبدأ كييليني مسيرته في صفوف يوفنتوس عام 2005 وكان أحد أعمدة الفريق في السنوات الاخيرة عندما توج بلقب بطل إيطاليا تسع مرات تواليا قبل ان يفقده الموسم الماضي لصالح إنتر.