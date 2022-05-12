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كرة القدم

كييليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس في نهاية الموسم

أكّد قطب دفاع يوفنتوس جورجو كييليني رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الحالي، على إثر خسارة فريقه نهائي كأس ايطاليا أمام إنتر 2-4 بعد التمديد الأربعاء.

AFP

وأشار قائد السيدة العجوز بأنه سيخوض المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري المحلي قبل توديع أنصار الفريق.

وقال كييليني لشبكة "ميدياسيت": "أمضينا في صفوف يوفنتوس سنوات رائعة وقد حان الوقت للوجوه الشابة لحمل المشعل. بذلت قصارى جهدي وآمل أن أكون تركت أثراً".

وكشف اللاعب المتوّج بـ19 لقباً مع يوفنتوس "الاثنين سأقوم بتوديع ملعب أليانز (الخاص بيوفنتوس) في المباراة ضد لاتسيو، إنه قراري بنسبة مئة في المئة".

ولم يشأ كييلني البالغ 37 عاما التأكيد ما إذا كان سيعتزل نهائياً بعد الرحيل عن يوفنتوس بقوله "صراحة لا أدري، يتعين عليّ التفكير بالأمر مع عائلتي. أنا سعيد للرحيل عن يوفنتوس وأنا في قمة مستواي".

يذكر أن كييليني بطل أوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي سيعتزل اللعب دولياً أيضاً عندما تواجه إيطاليا الأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية على ملعب ويمبلي في لندن الشهر المقبل.

                  
 

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