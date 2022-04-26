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كرة القدم

كييليني سيعتزل دولياً بعد مواجهة إيطاليا والأرجنتين

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سيُسدل المدافع المخضرم جورجو كييليني الستار على مسيرته الدولية مع المنتخب الإيطالي الصيف المقبل بعد مواجهة الـ"أتزوري" بطل أوروبا مع الأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية على ملعب ويمبلي في لندن، معقل أعظم الانتصارات في مسيرته الكروية.

Reuters

وكان اللاعب البالغ 37 عاماً أحد الوجوه الرئيسية في فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020، عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز الدرامي على إنكلترا بركلات الترجيح في الملعب الشهير الذي سيقود على عشبه رفاقه أمام أرجنتين ليونيل ميسي في الأول من حزيران/يونيو.

أما الأرجنتين، فأحرزت لقب كوبا أميركا بفوزها على البرازيل في عقر دار الأخيرة 1-صفر في المباراة النهائية.

وقال كييليني لمنصة البث التدفقي "دازون" بعد فوز فريقه يوفنتوس 2-1 على ساسوولو في الدوري الإيطالي الإثنين "سأقول وداعاً للمنتخب الوطني في ويمبلي، حيث وصلت إلى أوج مسيرتي بالفوز بكأس أوروبا".

وأضاف "أود أن أقول وداعاً للأتزوري مع ذكرى جميلة. ستكون بالتأكيد آخر مباراة لي مع إيطاليا".

وكان كييليني الذي خاض 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده، يأمل في المشاركة بكأس العالم مرة أخرى قبل أن يقول "تشاو" (وداعاً) للجماهير، لكن إيطاليا ستغيب عن مونديال قطر 2022، للمرة الثانية توالياً، ما عجّل باعتزال قلب الدفاع دولياً.


 

المنتخب الإيطالي جورجو كييليني
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