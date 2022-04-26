كييليني سيعتزل دولياً بعد مواجهة إيطاليا والأرجنتين

وكان اللاعب البالغ 37 عاماً أحد الوجوه الرئيسية في فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020، عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز الدرامي على إنكلترا بركلات الترجيح في الملعب الشهير الذي سيقود على عشبه رفاقه أمام أرجنتين ليونيل ميسي في الأول من حزيران/يونيو.

أما الأرجنتين، فأحرزت لقب كوبا أميركا بفوزها على البرازيل في عقر دار الأخيرة 1-صفر في المباراة النهائية.

وقال كييليني لمنصة البث التدفقي "دازون" بعد فوز فريقه يوفنتوس 2-1 على ساسوولو في الدوري الإيطالي الإثنين "سأقول وداعاً للمنتخب الوطني في ويمبلي، حيث وصلت إلى أوج مسيرتي بالفوز بكأس أوروبا".

وأضاف "أود أن أقول وداعاً للأتزوري مع ذكرى جميلة. ستكون بالتأكيد آخر مباراة لي مع إيطاليا".

وكان كييليني الذي خاض 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده، يأمل في المشاركة بكأس العالم مرة أخرى قبل أن يقول "تشاو" (وداعاً) للجماهير، لكن إيطاليا ستغيب عن مونديال قطر 2022، للمرة الثانية توالياً، ما عجّل باعتزال قلب الدفاع دولياً.



