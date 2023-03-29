كيم يثير الجدل بعد تصريح متسرّع ثم يعتذر

وبدا اللاعب البالغ 26 عاماً منزعجاً من أسئلة الصحافيين المحليين، بعد الخسارة ضد الأوروغواي 1-2 في مباراة ودية الثلاثاء.

قال اللاعب "أنا مرهق ذهنياً وأريد التركيز فقط على فريقي في الوقت الحالي وليس المنتخب الوطني، ليس لدي أي شيء إضافي لأقوله".

وأثارت كلمات كيم الغضب في الدولة الشرق آسيوية، ما دفعه إلى تقديم اعتذاره الأربعاء في حسابه على موقع انستغرام "اعتذر منهم ومن اللاعبين الذين فوجئوا بكلماتي".

وتابع كيم الذي يتجه مع نابولي لإحراز لقب الدوري الإيطالي "تعرّضت لإصابة بسيطة وتعافيت منها. خضت مباريات كثيرة ولم أدخر نفسي. انهرت ذهنياً وانفجرت. اعتذر مجدداً واطلب دوماً دعم المشجعين".

وكانت كوريا الجنوبية خسرت في سيول أمام الأوروغواي في ظل مواصلة مدربها الألماني يورغن كلينسمان بدايته المتعثرة.

واستلم كلينسمان، بطل كأس العالم عام 1990 مع منتخب المانيا، تدريب كوريا الجنوبية اواخر شباط/فبراير الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي استقال من منصبه عقب مونديال قطر والخسارة أمام البرازيل 1-4 في ثمن النهائي.