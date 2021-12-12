كيميتش يقرّ بخطئه ويؤكد نيته تلقي اللقاح

وقال كيميتش لمحطة "زد دي أف" الألمانية إنّه: "عندما يوصى بذلك ويكون الوقت مناسباً، سأحصل على اللقاح".

وسبق لنجم النادي البافاري ومنتخب المانشافت أن رفض تلقي اللقاح، حيث أشعل جدلاً ونقاشًا واسعين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب رفضه للقاح لما وصفه بـ "مخاوف شخصية".

وأضاف كيميتش "كان من الصعب بالنسبة لي التعامل مع مخاوفي وقلقي، ولهذا السبب كنت متردداً لفترة طويلة".

وتابع "اعتقدتُ أنني أستطيع حماية نفسي من الفيروس إذا التزمت بجميع القواعد وقمت بالاختبارات بشكل دوري".

وكشف إبن الـ 26 عاماً أنّه سبق أن حجز موعداً لنفسه من أجل تلقي اللقاح قبل أن يصاب للفيروس الشهر الماضي، واعترف أنّه "كان من الافضل الحصول عليه سابقًا".

وسيتعيّن على كيميتش الانتظار بعض الوقت قبل ان يحصل على اللقاح، حيث توصي لجنة كورونا الألمانية الانتظار ستة أشهر بعد الإصابة بالفيروس.

ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى كانون الثاني/يناير حيث يتعافى من تلف الرئة الناجم عن الفيروس.

وأبدى مدرب الفريق يوليان ناغلسمان الأسبوع الماضي ثقته من عودة كيميتش إلى كامل لياقته البدنية.