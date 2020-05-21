كيليني معجب بـ"عضة" سواريز الشهيرة له ويتفهمها!

وصدر قرار ضد سواريز، الذي أفلت من العقاب خلال المباراة، بالإيقاف أربعة أشهر وتسع مباريات دولية، لكن كيليني قال إنه لا يحمل أي ضغينة ضد مهاجم برشلونة.

وقال قائد يوفنتوس في كتاب سيرته الذاتية الذي يحمل عنوان ‭‭‘‬‬أنا جيورجيو‭‭‘‬‬ ”الخبث جزء من كرة القدم ولا أفضل القول إنه غير شرعي. لتجاوز منافس يجب أن تتحلى بالذكاء. أنا معجب بمكره (سواريز). لو افتقد هذا المكر سيصبح مهاجما عاديا“.

وقال كيليني إنه لم يحدث أي شيء غريب في هذا اليوم في كأس العالم 2014. كيليني

وأضاف ”كنت أراقب (إدينسون) كافاني معظم المباراة. لاعب اخر يصعب مراقبته ولا نريد أن نتراجع أمامه. وفجأة لاحظت أني تعرضت للعض في كتفي. وحدث ما حدث لكن هذه استراتيجيته (سواريز) عند التلاحم وإذا جاز لي القول إنها استراتيجيتي أيضا. فنحن متشابهان. وأفضل المواجهة مع مهاجمين مثله“.

وكانت المباراة تشير إلى التعادل دون أهداف حتى وقوع هذا الحادث لكن بعدها بدقائق نجحت أوروغواي في تسجيل هدف الفوز 1-صفر الذي صعد بها إلى دور الستة عشر على حساب إيطاليا.