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كرة القدم

كيروش يعلن قائمة العنابي لمعسكر الكأس الذهبية

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب القطري اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي قائمة اللاعبين للمعسكر الذي يسبق الكأس الذهبية والتي خلت من سعد الشيب، وخوخي بوعلام وأكرم عفيف.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا البطولة خلال الفترة من 24 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز المقبلين.

 

وبحسب خطة الإعداد المعلنة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، سيخلد اللاعبون المختارون في القائمة النهائية للراحة حتى 29 الشهر الجاري، قبل أن يعاودوا التجمع يوم 30 مايو/أيار، قبل المغادر إلى العاصمة النمساوية فيينا في الأول من يونيو/حزيران المقبل للدخول في معسكر هناك يتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية مع منتخب كرواتيا المحلي يوم 8 يونيو/حزيران، ثم ملاقاة منتخب جامايكا يوم 15 الشهر نفسه، وأخيرا منتخب نيوزلندا يوم 19 يونيو/حزيران، قبل السفر للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.

وكانت قرعة الكأس الذهبية قد وضعت المنتخب القطري في المجموعة الثانية برفقة منتخبات المكسيك وهايتي وهندوراس، على أن يستهل مشوار البطولة بمواجهة منتخب هايتي في مدينة هيوستون يوم 25 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يلتقي منتخب هندوراس يوم 29 الشهر نفسه في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا في الجولة الثانية، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة من العيار الثقيل مع المنتخب المكسيكي يوم 2 يوليو /تموز في مدينة سانتا كلارا بولاية كالفورنيا أيضا.

كارلوس كيروش منتخب قطر الكأس الذهبية أكرم عفيف سعد الشيب خوخي بوعلام
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