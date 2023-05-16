كيروش يعلن قائمة العنابي لمعسكر الكأس الذهبية

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا البطولة خلال الفترة من 24 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز المقبلين.

26 لاعباً اختارهم السيد كارلوس كيروش للمشاركة في المعسكر الإعدادي في النمسا استعداداً لبطولة #الكأس_الذهبية 💪



كل التوفيق لـ #العنابي 🇶🇦🔝 pic.twitter.com/09FZWvQU61 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) May 16, 2023

وبحسب خطة الإعداد المعلنة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، سيخلد اللاعبون المختارون في القائمة النهائية للراحة حتى 29 الشهر الجاري، قبل أن يعاودوا التجمع يوم 30 مايو/أيار، قبل المغادر إلى العاصمة النمساوية فيينا في الأول من يونيو/حزيران المقبل للدخول في معسكر هناك يتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية مع منتخب كرواتيا المحلي يوم 8 يونيو/حزيران، ثم ملاقاة منتخب جامايكا يوم 15 الشهر نفسه، وأخيرا منتخب نيوزلندا يوم 19 يونيو/حزيران، قبل السفر للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.

وكانت قرعة الكأس الذهبية قد وضعت المنتخب القطري في المجموعة الثانية برفقة منتخبات المكسيك وهايتي وهندوراس، على أن يستهل مشوار البطولة بمواجهة منتخب هايتي في مدينة هيوستون يوم 25 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يلتقي منتخب هندوراس يوم 29 الشهر نفسه في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا في الجولة الثانية، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة من العيار الثقيل مع المنتخب المكسيكي يوم 2 يوليو /تموز في مدينة سانتا كلارا بولاية كالفورنيا أيضا.