كيروش يؤكد أن هدفه الأول هو التأهل للمونديال

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي الأحد قبل المعسكر المغلق للفراعنة: "المنافسة في كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية وهي ليست بطولة سهلة وهناك مشاكل لوجستية، فالملاعب تشارك فيها كل المنتخبات والتدريبات وهناك صعوبات في التنقل، الأمور ليست كأوروبا أو آسيا لذلك نحتاج لاعبين بعقلية قوية ومختلفة لتحمل هذه الأجواء".

وأكد "هدفي الأساسي التأهل لكأس العالم ولكن باقي البطولات التي نشارك فيها مهمة أيضاً وعلينا الفوز بها".

استبعاد أفشة وطارق حامد

وعن سبب استبعاد محمد مجدي "أفشة" وطارق حامد قال كيروش "اختيار اللاعبين أمر خاص بالمدرب فقط وهذه مسؤوليتي. ندرس كل المعلومات والتفاصيل عن اللاعبين سواء بدنياً أو ذهنياً أو نفسياً، ونعلم جيداً ما هي المنافسة التي سنخوضها، شكل الخصوم، سنواجه منتخبات قوية بعضها يضم 24 لاعباً من أصل 25 محترفين في أوروبا".

واشار كيروش إلى أنه فوجىء بقواعد كأس الأمم والسماح للمنتخبات بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين وقال في هذا الصدد: "المنتخب سيسافر إلى الكاميرون بقائمة تضم 25 لاعباً وسجلنا 3 لاعبين آخرين، وباقي 40 لاعبين في جاهزية تامة، ونحن على اتصال مع الأندية للحفاظ على لياقة هؤلاء اللاعبين، لأنه في أي لحظة من الممكن أن نستدعي أحدا منهم".

واعتبر بان عدم وضوح الرؤية في إقامة البطولة القارية من عدمها في الأسابيع الأخيرة جعل مهمته صعبة في إعداد الفريق وقال "عندما غادرنا الدوحة يوم 22 كانون الاول/ديسمبر لم يكن هناك تأكيد بإقامة المسابقة من عدمها، وكان الإعلان النهائي عن إقامتها يوم 24 منه، لذلك كان هناك حالة من الاضطراب بشأن معسكر المنتخب وقمت بتجهيز ثلاثة برامج استعداداً للمرحلة المقبلة".

وأوقعت قرعة النهائيات القارية، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، وسيفتتح مبارياته في البطولة يوم 11 الحالي بمواجهة نيجيريا، ثم غينيا بيساو في 15 منه فالسودان بعدها بأربعة ايام.

