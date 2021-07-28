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كرة القدم

كونميبول يقترح أوقاتا مستقطعة للجوء إلى الـ"فار"

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اقترح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) السماح بأوقات مستقطعة خلال استشارة حكم الفيديو المساعد (فار) وتمكين الفرق بطلب اللجوء إلى هذه التقنية بمرات محددة على غرار ما يحصل في منافسات التنس.

AFP

وقال رئيس لجنة الحكام في الكونميبول البرازيلي ويلسون سينيم: "أرسلنا مؤخرًا وثيقة نطلب فيها التوقف عن اللعب لبعض الوقت، وألا تكون الدقائق (استشارة تقنية الفيديو المساعد) التي تمر مصدر قلق".

وأعرب سينيم أيضا عن أمله في أن "يكون لكل فريق عدد محدد من الفرص لطلب (استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد)، كما هو الحال في الرياضات الأخرى مثل الكرة الطائرة أو كرة المضرب".

وأوضح أنه تم إرسال المقترحات إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وكذلك إلى مجلس الاتحاد الدولي للعبة (إيفاب)، المسؤول عن القوانين الناظمة للعبة الشعبية الأولى.

واستخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولات مختلفة منذ عام 2017، قبل اللجوء إليها في مونديال 2018 ثم استخدمها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في مسابقة دوري أبطال أوروبا اعتبارا من عام 2019 ثم في كأس أوروبا هذا العام.

ووحدها البرازيل والبارغواي وكولومبيا تستخدم هذه التقنية في بطولاتها في أمريكا الجنوبية.                                   

كونميبول الفار
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