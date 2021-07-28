كونميبول يقترح أوقاتا مستقطعة للجوء إلى الـ"فار"

وقال رئيس لجنة الحكام في الكونميبول البرازيلي ويلسون سينيم: "أرسلنا مؤخرًا وثيقة نطلب فيها التوقف عن اللعب لبعض الوقت، وألا تكون الدقائق (استشارة تقنية الفيديو المساعد) التي تمر مصدر قلق".

وأعرب سينيم أيضا عن أمله في أن "يكون لكل فريق عدد محدد من الفرص لطلب (استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد)، كما هو الحال في الرياضات الأخرى مثل الكرة الطائرة أو كرة المضرب".

وأوضح أنه تم إرسال المقترحات إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وكذلك إلى مجلس الاتحاد الدولي للعبة (إيفاب)، المسؤول عن القوانين الناظمة للعبة الشعبية الأولى.

واستخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولات مختلفة منذ عام 2017، قبل اللجوء إليها في مونديال 2018 ثم استخدمها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في مسابقة دوري أبطال أوروبا اعتبارا من عام 2019 ثم في كأس أوروبا هذا العام.

ووحدها البرازيل والبارغواي وكولومبيا تستخدم هذه التقنية في بطولاتها في أمريكا الجنوبية.