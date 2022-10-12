كونميبول يدعم إنفانتينو لولاية جديدة

وأفاد "كونميبول" عبر موقعه الرسمي "بعد تبادل الآراء حول حاضر ومستقبل كرة القدم في أميركا الجنوبية والعالم، حصل إنفانتينو على الدعم بالإجماع من الاتحادات الأعضاء في كونميبول".

وشارك إنفانتينو الذي يترأس "فيفا" منذ عام 2016، في لقاء مع إدارة "كونميبول"، قبل صدور قرار دعمه لولاية ثالثة.

وتوجه إنفانتينو إلى المقر الدائم للمنظمة في لوكي، في ضواحي العاصمة الباراغونية أسونسيون، برفقة رئيس "كونميبول" أليخاندرو دومينغيس بعد حضوره افتتاح مركز مخصص لكرة القدم للسيدات بناه الاتحاد المحلي للعبة.

وسيحضر إنفانتينو مؤتمر الفيفا الثالث والسبعين في آذار/مارس 2023 في كيغالي، عاصمة رواندا، ليترشح لولاية ثالثة.

