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"كونميبول" يحذو حذو الـ"يويفا" ويتخلّى عن أفضلية الهدف خارج الديار

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حذا اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" حذو نظيره الأوروبي "يويفا" بالتخلي عن أفضلية الأهداف خارج الديار، والتي باتت تعتبر أقل أهمية وتدفع الفرق لاعتماد الأسلوب الدفاعي خلال المواجهات ذهابًا وإيابًا في مسابقات الأندية.

Reuters

نشر رئيس "كونميبول" الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس على تويتر "جميع الأهداف المسجلة في بطولات كونميبول مثل كأس ليبرتادوريس وكوبا سود أميركانا"، المرادفتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، "ستكون لها نفس القيمة ولن يتم اعتبار الأهداف خارج الديار كمعيار للفوز".

وبحسب دومينغيس، فإن هذا الإصلاح الذي تبنته الهيئة الأوروبية لكرة القدم هذا الصيف والذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال أدوار خروج المغلوب من المسابقتين القاريتين، سيوفر "عدالة رياضية أكبر". 

وسيتم العمل بالنظام الجديد في قارة أميركا الجنوبية اعتبارًا من الموسم المقبل.

يويفا كونميبول كأس ليبرتادوريس اتحاد أميركا الجنوبية كوبا سود أميركانا
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