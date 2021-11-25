"كونميبول" يحذو حذو الـ"يويفا" ويتخلّى عن أفضلية الهدف خارج الديار

نشر رئيس "كونميبول" الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس على تويتر "جميع الأهداف المسجلة في بطولات كونميبول مثل كأس ليبرتادوريس وكوبا سود أميركانا"، المرادفتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، "ستكون لها نفس القيمة ولن يتم اعتبار الأهداف خارج الديار كمعيار للفوز".

وبحسب دومينغيس، فإن هذا الإصلاح الذي تبنته الهيئة الأوروبية لكرة القدم هذا الصيف والذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال أدوار خروج المغلوب من المسابقتين القاريتين، سيوفر "عدالة رياضية أكبر".

وسيتم العمل بالنظام الجديد في قارة أميركا الجنوبية اعتبارًا من الموسم المقبل.