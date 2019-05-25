كومباني يصطحب معه ديفيز من سيتي إلى أندرلخت

وقال أندرلخت في بيان اليوم السبت إن المدرب الويلزي البالغ عمره 45 عاماً وقع على عقد يمتد حتى 2022 لينضم إلى "فريق كومباني".

وأصبح كومباني لاعباً ومدرباً في أندرلخت بعد أن ساعد مانشستر سيتي في أن يكون أول فريق إنكليزي يتوج بالثلاثية المحلية.

وعمل ديفيز، لاعب وسط مانشستر يونايتد وتشيستر سيتي السابق، في مانشستر سيتي لمدة تسع سنوات وخلف باتريك فييرا في قيادة فريق المواهب ودرب عدة فرق بمراحل سنية مختلفة في قطاع الناشئين داخل النادي.

وقال ديفيز لموقع النادي البلجيكي على الانترنت "عندما طلب كومباني أن أرافقه إلى أندرلخت لم أتردد".

وأضاف "سنبدأ مشروعاً جميلاً ونود إعادة أندرلخت للمكانة التي يستحقها بالتركيز على تطوير مواهبه الشابة".

