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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

كولون يتوّج بلقب كأس رابطة الدوري الأرجنتيني ويكسر عقدة استمرت 116 عاماً

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فاز كولون 3-صفر على ريسنغ في نهائي بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم ليحرز اللقب المحلي الأول طوال مسيرته الممتدة على مدار 116 عاماً.

AFP


واحتل كولون المنتمي إلى مدينة سانتا المركز الثاني بين فرق دوري الدرجة الأولى المحلي في 1997 وخسر في نهائي كأس كوبا سودامريكانا المعادل للدوري الأوروبي في 2019 لكنه توج بأول لقب كبير في مسيرته الليلة الماضية.

وأقيمت بطولة كأس رابطة الدوري بدلاً من بطولة الدوري التقليدية في البلاد والتي توقفت لأكثر من ستة أشهر في العام الماضي بسبب كورونا.

وقال المهاجم المخضرم لويس ميغيل رودريغيز "أنا في غاية السعادة ولا أجد الكلمات لوصف ما حققه النادي، وأتمنى أن يستمتع الجميع بالإنجاز بعد انتظار دام 116 عاماً".

وجاءت جميع أهداف الفريق الفائز في الشوط الثاني للمباراة وحملت توقيع رودريغو أليندرو وكريستيان برناردي وأليكسيس كاسترو ( 58 و72 و86).


 

كولون الدوري الأرجنتيني
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