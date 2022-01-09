كولن يهزم هيرتا برلين ويرتقي إلى المركز السادس

وواصل مهاجم كولن الفرنسي أنتوني موديست وصاله مع الشباك وسجل هدفه الرابع في اخر 3 مباريات بافتتاحه التسجيل على الملعب الأولمبي في برلين بكرة رأسية مستغلا كرة عرضية من مارك اوث (30).

والهدف هو الثاني عشر لموديست في 18 مباراة خاضها هذا الموسم في الدوري المحلي ليحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين وراء البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، والتشيكي باتريك شيك من باير ليفركوزن والنرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

وأضاف لاعب الوسط السلوفاكي أوندريه دودا الهدف الثاني بتسديدة قوية من مشارف المنطقة (32).

ورد هرتا برلين في مطلع الشوط الثاني عندما انبرى التشيكي فلاديمير داريدا لكرة حرة مباشرة بنجاح (57)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للضيوف عندما سجل البديل البلجيكي يان ثيلمان هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما راوغ الحارس وأودع الكرة في الشباك الخالية.

وفي مباراة ثانية، تغلب بوخوم على فولفسبورغ بهدف سجله الصربي ميلوش بانتوفيتش (65).

