كولن يعين فونكيل بدلاً من غيسدول

ونقل بيان النادي عن المدير العام هورست هيلد قوله إنه "مع تغيير المدرب، نريد أن نمنح الفريق انطلاقة جديدة".

وعيّن كولن مدربه الجديد حتى نهاية الموسم فقط، علما بأنه سبق له الإشراف على إدارته الفنية موسم 2002-2003.

وأشرف فونكل (67 عاما) على عشرات الأندية الألمانية في مسيرته التدريبية بينها أينتراخت فرانكفورت (2004-2009).

وكان فونكيل وضع حدا لمسيرته التدريبية عام 2020 بعد أن قاد فريق فورتونا دوسلدورف لمدة أربع سنوات.

وسقط الفريق على أرضه 2-3 أمام ماينتس الأحد في المرحلة 28 ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر الذي يعيده مباشرة الى الدرجة الثانية، على بعد ثلاث نقاط من أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز السادس عشر الذي يخول خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل تفادي الهبوط.

ووصل غيسدول الى رأس الجهاز الفني للفريق القريب من الحدود البلجيكية-الهولندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونجح في إبقائه في دوري الاضواء، وكان عقده الحالي يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو.

