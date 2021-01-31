كولن يتنفس الصعداء وفولفسبورغ ثالثاً

وفرض المهاجم ماريوس فولف، المعار من بوروسيا دورتموند، نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين التاسعة و28، وأضاف إلفيس ريتشبيكاي الهدف الثالث في الدقيقة 63، قبل أن يسجل الفنزويلي سيرخيو كوروفا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 73.

وهو الفوز الرابع لكولن هذا الموسم والأول على أرضه، فتخلص من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق من أجل البقاء في الدرجة الأولى في نهاية الموسم.

وصعد كولن إلى المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام هرتا برلين الذي خسر أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-3 السبت، وأرمينيا بيليفيلد الذي تراجع إلى المركز السادس عشر.

وواصل فولفسبورغ صحوته وأكرم وفادة ضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأميركي جون أنطوني بروكس (21) والهولندي فوت فيخورست (39)، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً على لائحة الهدافين، ويانيك جيرهاردت (85).

وهو الفوز الثالث على التوالي لفولفسبورغ والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده الى 35 نقطة وصعد الى المركز الثالث مقابل 27 نقطة لفرايبورغ التاسع.

