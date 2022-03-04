كوفيد-19" يضرب صفوف ماينتس ويتسبب في تأجيل مباراته ضد دورتموند



وقال المدير الرياضي لنادي ماينتس كريستيان هايدل تاسع الـ"بوندسليغا" خلال تقديمه طلب التأجيل: "لم يتبق لدينا سوى 14 لاعبًا، ولا نملك أي حارس مرمى يتمتع بالجاهزية للمواجهة".



وتنص لوائح الدوري الألماني على إمكانية تأجيل مباراة ما إذا كان لدى الفريق أقل من 16 لاعبًا جاهزاً، بينهم على الأقل تسعة لاعبين بعقود احترافية بما في ذلك حارس مرمى.



وأظهرت الفحوصات إصابة 19 شخصاً في النادي بينهم 13 لاعباً والمدرب الدنماركي بو سفينسون.



وعلّق المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند سيباستيان كيهل بأنّ هذا التأجيل "مفهوم"، معتبراً أنّ هذا القانون يسمح "بالمنافسة العادلة".