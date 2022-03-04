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كرة القدم

كوفيد-19" يضرب صفوف ماينتس ويتسبب في تأجيل مباراته ضد دورتموند

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة أنّ مباراة ماينتس وضيفه بوروسيا دورتموند المقررة الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين، تأجلت إلى 16 آذار/مارس الحالي بسبب إصابات بفيروس "كوفيد-19" في صفوف المضيف.

Reuters


وقال المدير الرياضي لنادي ماينتس كريستيان هايدل تاسع الـ"بوندسليغا" خلال تقديمه طلب التأجيل: "لم يتبق لدينا سوى 14 لاعبًا، ولا نملك أي حارس مرمى يتمتع بالجاهزية للمواجهة".

وتنص لوائح الدوري الألماني على إمكانية تأجيل مباراة ما إذا كان لدى الفريق أقل من 16 لاعبًا جاهزاً، بينهم على الأقل تسعة لاعبين بعقود احترافية بما في ذلك حارس مرمى.

وأظهرت الفحوصات إصابة 19 شخصاً في النادي بينهم 13 لاعباً والمدرب الدنماركي بو سفينسون.

وعلّق المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند سيباستيان كيهل بأنّ هذا التأجيل "مفهوم"، معتبراً أنّ هذا القانون يسمح "بالمنافسة العادلة".

ماينتس بوروسيا دورتموند الدوري الألماني فيروس كورونا كوفيد-19
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