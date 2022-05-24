كوفاتش يعود إلى الدوري الألماني من بوابة فولفسبورغ

وترك كوفاتش الدوري الألماني الذي أمضى فيه معظم مسيرته كلاعب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد الانفصال عن بايرن ميونيخ باتفاق متبادل عقب خسارة مذلة في الدوري أمام فريق آخر أشرف عليه بين 2016 و2018 هو أينتراخت فرانكفورت 1-5.

عاد الكرواتي إلى مقاعد التدريب في صيف 2020 للإشراف على موناكو في الدوري الفرنسي وبقي معه حتى أوائل العام الحالي قبل أن يتخلّى عنه فريق الإمارة.

وقال كوفاتش الذي قاد كرواتيا إلى نهائيات مونديال 2014 حيث انتهى مشوارها عند دور المجموعات، إنه "ابن الدوري الألماني. أنا متحمس ومتحفز جداً لبدء فصل ناجح آخر مع الذئاب (لقب فولفسبورغ)".

توّج كوفاتش (50 عاماً) بثنائية الدوري والكأس مع بايرن ميونيخ عام 2019، وذلك بعدما فاز على العملاق البافاري بالذات في نهائي الكأس قبلها بموسم مع فريقه السابق فرانكفورت.

وارتدى كوفاتش كلاعب في الدوري الألماني ألوان كل من هرتا برلين، بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن وهامبورغ.

ووقّع الكرواتي عقداً مع فولفسبورغ حتى 2025 خلفاً لفلوريان كوهفيلت الذي أقيل في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أنهى الفريق الدوري في المركز الثاني عشر.