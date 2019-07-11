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كأس أمم إفريقيا 2019
كرة القدم

كوسييلني يرفض مرافقة أرسنال في جولته التحضيرية

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أعلن نادي أرسنال الانكليزي الخميس أنّ قائده المدافع الفرنسي لوران كوسييلني رفض الالتحاق بصفوفه للمشاركة في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية، قبيل انطلاق الموسم الجديد.

Reuters

ونشر فريق "المدفعجية" بيانا عبر فيه عن خيبته من تصرف قائده جاء فيه "رفض لوران كوسييلني السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الجولة التحضيرية".

وتابع: "نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، التي تخالف تعليماتنا الواضحة".

وختم قائلاً: "نأمل في أن نحل هذه القضية ولن ننشر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي".

وكان كوسييلني (33 عاماً) الذي يدافع عن ألوان النادي منذ عام 2010، أعلن في وقت سابق أنه تلقى عروضاً من أندية فرنسية خصوصاً بوردو وطلب من أرسنال تحريره من عامه الأخير في عقده للعودة إلى بلده.

وخاض المدافع الفرنسي 353 مباراة بألوان "المدفعجية"، وساهم بفوزه بكأس انكلترا ثلاث مرات (2014 و2015 و2017) وبدرع المجتمع في الأعوام ذاتها، وإلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي خسره أمام مواطنه تشيلسي الموسم المنصرم، واختير لارتداء شارة القيادة مطلع الموسم الماضي بعد اعتزال القائد السابق المدافع الألماني بير ميرتيساكر.

وخاض كوسييلني 51 مباراة دولية وحرمته الإصابة في وتر أخيل من المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي في روسيا والتي كان لقبها من نصيب منتخب بلاده.

أرسنال الإنكليزي لوران كوسييلني
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