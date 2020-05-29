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كرة القدم

كوستا يواجه القضاء الأسبوع المقبل

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يواجه دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد محاكمة في الرابع من حزيران/ يونيو المقبل للنظر في قضية تهرب ضريبي من عام 2014 إذ يطالب مدعون بسجن لاعب منتخب إسبانيا لكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه 507208 يورو (564877 دولاراً).

Reuters

وذكرت وثائق قانونية يوم الجمعة أنّ كوستا تهرب من دفع مليون و14416 يورو بعدم الإفصاح عن مدفوعات بقيمة خمسة ملايين و150622 يورو من انتقاله من أتلتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور.

وأوضحت الوثائق أنّ حكم السجن قد يتم استبداله بغرامة إضافية بقيمة 36500 يورو إذ يسمح القانون الإسباني باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من كوستا (31 عاماً) الذي عاد إلى أتلتيكو من تشيلسي في 2017.

وفاز مدعون إسبان في سلسلة قضايا تهرب ضريبي ضد مجموعة من أشهر اللاعبين والمدربين في السنوات الأخيرة ومن بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.
 

دييغو كوستا
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