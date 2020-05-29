كوستا يواجه القضاء الأسبوع المقبل

وذكرت وثائق قانونية يوم الجمعة أنّ كوستا تهرب من دفع مليون و14416 يورو بعدم الإفصاح عن مدفوعات بقيمة خمسة ملايين و150622 يورو من انتقاله من أتلتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور.



وأوضحت الوثائق أنّ حكم السجن قد يتم استبداله بغرامة إضافية بقيمة 36500 يورو إذ يسمح القانون الإسباني باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية.



ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من كوستا (31 عاماً) الذي عاد إلى أتلتيكو من تشيلسي في 2017.



وفاز مدعون إسبان في سلسلة قضايا تهرب ضريبي ضد مجموعة من أشهر اللاعبين والمدربين في السنوات الأخيرة ومن بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

