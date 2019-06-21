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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

كوستاريكا وهايتي في ربع النهائي

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باتت كوستاريكا وهايتي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف.

AFP

وهو الفوز الثاني توالياً لكوستاريكا وهايتي فحجزتا بطاقتي المجموعة إلى دور الثمانية، وستلتقيان الإثنين المقبل في قمة لحسم صدارة المجموعة.

في المباراة الأولى، تقدمت كوستاريكا بهدفين سجلهما مهاجم ماتيلاند الدنماركي مايرون جورج (30) ولاعب وسط جيجو يونايتد الكوري الجنوبي إلياس أغيلار (54)، قبل أن تقلص برمودا الفارق من ركلة جزاء انبرى لها ناهكي ويلز بنجاح (59). 

وكانت كوستاريكا تغلبت على نيكاراغوا برباعية نظيفة في الجولة الأولى.

وفي الثانية، تابعت هايتي بدايتها الجيدة في البطولة وحققت الفوز على نيكاراغوا بهدفين لصفر.

وحسمت هايتي نتيجة المباراة في الشوط الأول بهدفي ستيفن سابا (22) ومانويل روساس (33 خطأ في مرمى منتخب بلاده).
 

الكأس الذهبية كوستاريكا منتخب هايتي
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