كوريا الجنوبية تُخرج الأردن في الوقت القاتل

وضرب المنتخب الكوري بهذا الفوز موعداً مع نظيره الأسترالي في المربع الذهبي.

وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله تشو جيو سونغ في الدقيقة 15 .

ورد المنتخب الأردني في الشوط الثاني بهدف التعادل الذي سجله البديل يزن عبد الله النعيمات في الدقيقة 75 .

وبدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي ولكن البديل لي دونغ كيونغ سجل هدف الفوز القاتل للمنتخب الكوري من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الحالية إلى أولمبياد طوكيو 2020.