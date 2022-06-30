English
العربية
تصفيات كأس العالم
كرة القدم

كوريا الجنوبية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2023

من قبل

تقدمت كوريا الجنوبية الخميس رسميًا بملف ترشيحها لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم.

beIN SPORTS

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف ايار/مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيرًا الى انه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 حزيران/يونيو قبل ان يمدد المهلة حتى منتصف الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الكوري للعبة على حسابه على تويتر "اليوم، قدم الاتحاد الكوري رسميًا خطاب نوايا لاستضافة كأس آسيا 2023 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأضاف "تحاول كوريا الجنوبية استضافة كأس آسيا والفوز بها لأول مرة منذ 63 عامًا! نطلب دعمكم واهتمامكم"!.

كأس آسيا
السابق استاد الإسكندرية يستضيف مواجهة
اقرأ
استاد الإسكندرية يستضيف مواجهة مصر ومالاوي
التالي اعتقال 6 أشخاص على علاقة بسرقة
اقرأ
اعتقال 6 أشخاص على علاقة بسرقة منزل المهاجم السابق البرازيلي رونالدو
-

آخر الأحداث

>