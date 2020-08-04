كورونا يوقف النشاط الرياضي في سوريا

وأشار البيان "نظراً للظروف الصحية وحرصاً على سلامة الرياضيين وكل أفراد المجتمع، نعلن إيقاف النشاط الرياضي الرسمي (بطولات اتحادات الألعاب - معسكرات داخلية - دورات ومهرجانات رياضية) حتى إشعار آخر".

من جهة ثانية أكد يامن الحاجة مدير مكتب الاعلام في الاتحاد السوري لكرة القدم لوكالة فرانس برس عن تثبيت إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سوريا غداً الاربعاء في العاصمة بين الجيش والوحدة وفي حمص بين المجد والساحل.

وكان فيروس كورونا أصاب مجموعة من اللاعبين والإداريين في مختلف الالعاب كان آخرهم إصابة أربعة لاعبين من منتخب سوريا لكرة القدم إضافة لثلاثة اداريين خلال معسكرهم التدريبي في مدينة حلب.

