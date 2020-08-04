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كرة القدم

كورونا يوقف النشاط الرياضي في سوريا

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أعلن الاتحاد الرياضي العام السلطة الرياضية الأعلى في سوريا اليوم الثلاثاء عبر بيان رسمي عن إيقاف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Reuters

وأشار البيان "نظراً للظروف الصحية وحرصاً على سلامة الرياضيين وكل أفراد المجتمع، نعلن إيقاف النشاط الرياضي الرسمي (بطولات اتحادات الألعاب - معسكرات داخلية - دورات ومهرجانات رياضية) حتى إشعار آخر".

من جهة ثانية أكد يامن الحاجة مدير مكتب الاعلام في الاتحاد السوري لكرة القدم لوكالة فرانس برس عن تثبيت إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سوريا غداً الاربعاء في العاصمة بين الجيش والوحدة وفي حمص بين المجد والساحل.

وكان فيروس كورونا أصاب مجموعة من اللاعبين والإداريين في مختلف الالعاب كان آخرهم إصابة أربعة لاعبين من منتخب سوريا لكرة القدم إضافة لثلاثة اداريين خلال معسكرهم التدريبي في مدينة حلب.
 

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