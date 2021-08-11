كورونا يفتك بفريق ماينتس عشية انطلاق الموسم الجديد

ألغى نادي ماينتس الألماني الأربعاء تمارينه بعدما أعلن عن وضع 14 شخصاً بين لاعبين وأعضاء من طاقمه التدريبي في الحجر الصحي إثر تأكيده إيجابية 4 حالات بفيروس كورونا في صفوفه، وذلك عشية انطلاق منافسات الموسم الجديد من "بوندسليغا".

وكان ماينتس يتحضر لاستقبال وصيف بطل الدوري في العام الماضي لايبزيغ الأحد ضمن منافسات المرحلة الأولى، إلاّ أن العديد من الشكوك باتت تحوم حول إمكانية إقامة المباراة في ظل تفشي جائحة "كوفيد-19" في صفوفه.

وكانت ثبتت إصابة مهاجم ماينتس النمسوي كريم أونيسيو بكورونا الجمعة الماضي، إضافة إلى عضوين آخرين في الفريق وذلك عقب الفحوصات التي أجريت الإثنين والثلاثاء.

ولاحقاً، تم تأكيد إيجابية 4 حالات في النادي.

ونظراً للمستجدات الجديدة الخطيرة، أمرت السلطات الصحيّة المحلية بـ "العزل الفوري لثمانية لاعبين آخرين وإثنين من أفراد الطاقم التدريبي".

في المقابل، أفاد النادي في بيان أن ما هو مقلق "إن إثنين ممن ثبت إصابتهم بفيروس كورونا كانا قد تلقيا اللقاح المضاد للفيروس".

وعن إمكانية إقامة المباراة في موعدها المحدد، قال رئيس ماينتس ستيفان هوفمان لصحيفة "بيلد" المحلية "في الوقت الحالي، نفترض أن المباراة ستقام".

وتابع "نصحتنا وزارة الصحة بإلغاء تدريب اليوم، وعلينا أن نرى ما سيحدث بعد ذلك".

وبحسب قواعد الدوري الألماني، لا يمكن لأي نادٍ طلب تأجيل مباراة، إلاّ إذا كان لديه أقل من 16 لاعباً متاحاً.