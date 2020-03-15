كورونا ...حملة تبرعات مالية وكلمات مؤثرة من بوغبا

وجاء إطلاق بوغبا لهذه الحملة في عيد ميلاده الـ27 اليوم الأحد،

Click on the link to help fight the war against #COVID19https://t.co/FTA7936t07 pic.twitter.com/Wbui94Nua4 — Paul Pogba (@paulpogba) March 15, 2020

وكتب بوغبا على منصات وسائل التواصل الخاصة به: "عيد ميلادي وأنا ممتن دائماً لأنني وعائلتي وأصدقائي بصحة جيدة، لكن ليس الجميع في صحة جيدة الآن. وباء فيروس الكورونا يؤثر على صحة وحياة الكثيرين، بمن فيهم الأطفال. ويمكن أن يكون تأثيره واسع النطاق وهائل، خاصة على الأطفال الفقراء والضعفاء.

وأضاف: "تساعد يونيسف في منع انتشار فيروس كورونا من خلال تزويد اللوازم الطبية الحيوية، والتشاور مع المجتمعات المحلية وتنفيذ حملات الوقاية. من الأولويات إيقاف انتشار هذا الفيروس الجديد، والمعلومات المضللة التي تنتشر إلى جانبه. في أوقات كهذه نحتاج أن نجتمع معاً.

وأكد بوغبا أنه يأمل بالوصول إلى 27 ألف جنيه أسترليني "للمساعدة في خوض هذه الحرب وسوف أضاعف المبلغ اذا وصلنا للهدف".

وكتب بطل كأس العالم 2018 إن هذا المبلغ سيوفر، آلاف الأزواج من القفازات، والأقنعة والنظارات الطبية.

الجدير بالذكر أن بوغبا في عيد ميلاده الـ26 جمع نحو 7 آلاف جنيه إسترليني لمنظمة المياه النظيفة الخيرية.