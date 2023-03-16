كوبر يتطلع إلى إسعاد الشعب السوري



وضرب زلزال مدمّر بلغت قوته 7,8 درجات جنوب شرق تركيا وشمال سوريا الشهر الفائت وأودى بحياة نحو ستة آلاف شخص في حصيلة غير نهائية.

وطلب كوبر في مؤتمر صحافي هو الأول له منذ تعيينه مدرباً للمنتخب السوري مطلع شباط/فبراير الماضي، من الجميع الصبر وإعطاء الجهاز الفني الجديد "وقتاً للعمل".

وعن معايير اختياره القائمة الأولية للاعبي المنتخب والتي ضمت 25 لاعباً للدخول في معسكر إعدادي في دبي يخوض خلاله مباراتين دوليتين وديتين ضد تايلاند والبحرين في 25 و28 الحالي، قال كوبر إنها ضمن شروط محددة "أن يتمتع اللاعب بالدافع والروح والإرادة والرغبة في تمثيل المنتخب لإسعاد شعبه وأهله".

وأضاف: "شاهدت عدداً كبيراً من مباريات المنتخب السوري في السنوات الثلاث الأخيرة، وبدأت بتحليل بشكل معمّق الصعوبات التي تواجه المنتخب كنقاط القوة والمهارات الفردية، وفي الفترة الحالية التركيز الأكبر سيكون التعرف على اللاعبين بشكل أفضل والتقرب منهم لتطوير مهاراتهم".

وأكد كوبر أنّ الباب: "دائماً مفتوح لأي لاعب يحمل الجنسية السورية لديه الفرصة لكم ينضم للمنتخب".

وضمت قائمة كوبر 5 لاعبين محليين هم إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وثائر كروما وسعد أحمد وعمرو جنيات، و20 لاعباً ينشطون في أندية عربية وأجنبية في مقدمتهم عمر السومة (العربي القطري) وعمر خربين (شباب الأهلي الاماراتي) ومحمود مواس (الشرطة العراقي).

وضمت باقي القائمة كلا من مكسيم صراف وعمرو ميداني وعبدالله الشامي وفارس أرناؤوط وخالد كردغلي وعبد الرحمن ويس وفهد اليوسف وكامل حميشة وسيمون أمين وأوليفر كاسكو ومحمد عنز ومحمد ريحانية وملهم بابولي وعمار رمضان ومحمد مرمور ومحمد حلاق ومحمد عثمان.