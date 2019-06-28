كوبا أميركا 2020: النهائي في كولومبيا

سيقام نهائي بطولة كوبا أميركا 2020 في كولومبيا التي تستضيف المسابقة القارية مشاركة مع الارجنتين، بحسب ما ذكر الرئيس إيفان دوكي الخميس.

وستكون المرة الاولى تستضيف دولتان البطولة القارية في أميركا الجنوبية. ويقام النهائي على ملعب متروبوليتانو في مدينة بارانكيا الساحلية على البحر الكاريبي.

وبعد قرار الاتحاد الاميركي الجنوبي اقامة البطولة في العام عينه مع بطولة كأس أوروبا، ستنظم النهائيات في سنتين متتاليتين بعد استضافة البرازيل النسخة الحالية المقامة راهنا.

وقال الرئيس الكولومبي "سيقام نهائي كوبا أميركا 2020 في كولومبيا، وهذه كانت رغبة رائعة لجميعنا".

وكشف ان رئيس اتحاد اميركا الجنوبية الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز أبلغ "الخبر الرائع".

وقرر الاتحاد القاري في نيسان/أبريل الماضي منح البلدين البعيدين جغرافيا في جنوب القارة حق الاستضافة. وتحدث الاتحاد الكولومبي للعبة في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن "فخر وسعادة" واعدا بـ"حدث لا ينسى".

وسيقسم دور المجموعتين الى منطقتين، فتلعب كولومبيا والبرازيل وفنزويلا والاكوادور والبيرو في المنطقة الشمالية، فيما تلعب الارجنتين والاوروغواي وتشيلي وبوليفيا والباراغواي في الجنوبية.

ولاحقا سيتم توزيع المشاركين ببطاقة دعوة، أستراليا وقطر، إلى منطقة محددة. ويتأهل أربعة منتخبات من كل منطقة إلى ربع النهائي.

وستكون النسخة المقبلة الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 ثم النسخة المئوية في الولايات المتحدة في 2016 ثم الحالية في البرازيل.