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كرة القدم

كوبا أميركا: كولومبيا ستسمح بحضور 30 % من سعة الملاعب

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كشف وزير الرياضة الكولومبي بأن بلاده وهي إحدى دولتين، إلى جانب الأرجنتين ستستضيف كوبا أميركا، ستسمح بحضور جماهيري بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب بسبب تداعيات فيروس كورونا.

AFP

وقال ارنستو لوسينا لراديو "كاراكول" "لا معنى لإقامة كوبا أميركا من دون جمهور. نحن في صدد العمل على البروتوكول الصحي للسماح بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب".

قد ترتفع هذه النسبة إذا سارت خطة كولومبيا في التلقيح بحسب البرنامج الموضوع لها وفي حال تراجعت نسبة الاصابات.
حتى يومنا، تلقى 149 ألف شخص جرعة اللقاح من أصل 35 مليون نسمة هو عدد سكان كولومبيا.

وتقام كوبا أميركا التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى العاشر من تموز/يوليو المقبلين، وهي المرة الأولى التي تقام في دولتين.

وأُقُفلت الملاعب الرياضية في كولومبيا أمام الجمهور منذ اذار/مارس الماضي.
                  

كولومبيا كوبا أميركا الأرجنتين كوفيد-19
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