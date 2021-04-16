كوبا أميركا: كولومبيا تؤكد إقامة النهائيات "مع أو بدون جمهور"



وقال الوزير الكولومبي إرنستو لوسينا لصحيفة "إل تيمبو" إن "كوبا أميركا ستقام كما كان مخططاً لها منذ البداية: الأرجنتين - كولومبيا".

وأضاف لوسينا الذي يتعافى من إصابة بالفيروس "تحليل رئيس الأرجنتين وثيق الصلة (...)، ولكن كما كرره رئيس الكونميبول (إتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم)، ستقام الكأس بحضور الجمهور أو بدونه".

وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس حذراً الخميس بشأن إقامة كوبا أميركا، معتقدًا أنه من الضروري قبل كل شيء مراقبة تطور جائحة فيروس كورونا.

وقال "لا أريد إفساد حفل كوبا أميركا لكنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نتحلى بالعقلانية والحذر. لا يزال أمامنا متسع من الوقت لنرى كيف تسير الأمور وكيف يمكننا معالجة هذه المشكلة".

ومن المقرر افتتاح كوبا أميركا في 13 حزيران/يونيو في بوينس آيرس وتستمر حتى 10 تموز/يوليو. ولأول مرة، ستقام في بلدين من أميركا اللاتينية.

وقال لوسينا الذي يتخيل في آذار/مارس الماضي أن الملاعب الكولومبية ستكون ممتلئة بنسبة 30% عندما أصبحت المباريات المغلقة هي القاعدة في كولومبيا منذ آذار/مارس 2020: "ليس من المتصور" أن تنظم كولومبيا المنافسة بمفردها.

وكان الكونميبول أعلن الثلاثاء عن توزيع 50 ألف جرعة من لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا على لاعبي كرة القدم في أميركا الجنوبية قبل بطولة كوبا أميركا، في وقت شهدت فيه صفوف العديد من الأندية الكولومبية والأرجنتينية تفشي فيروس كورونا.

وفرضت الحكومة الكولومبية في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من القيود ثم شدّدتها لوقف الموجة الثالثة من العدوى التي تضع نظام الرعاية الصحية على أعتاب الانهيار. وفرضت الأرجنتين حظر التجول منذ بداية نيسان/أبريل الحالي.

وتشير التقديرات إلى أن 12 مليون كولومبي سيكونون في حالة عزل صارم في نهاية هذا الأسبوع. وتسبب فيروس كورونا في أكثر من 2,5 مليون إصابة و67199 حالة وفاة في كولومبيا.

في الأرجنتين، تم تسجيل 2,6 مليون حالة إصابة و58542 حالة وفاة.

