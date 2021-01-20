English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

كوادرادو يتعافى من "كوفيد-19"

من قبل

سيتمكن لاعب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو المشاركة مساء الأربعاء في مباراة الكأس السوبر الإيطالية بين فريقه يوفنتوس ونابولي، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد نادي "السيدة العجوز".

REUTERS

وقال يوفنتوس في بيان إن كوادرادو قدم "اختبارين سلبيين لكوفيد-19، وبالتالي تعافى اللاعب ولم يعد مفروضاً عليه تطبيق إجراء الحجر". 

وتابع "سينضم إلى الفريق في معسكر ريجيو إيميليا (حيث تقام المباراة) وسيكون ضمن التشكيلة لمباراة الليلة" التي تجمع يوفنتوس بنابولي في إعادة لنهائي الكأس الإيطالية الموسم الماضي حين فاز الأخير بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وجاءت نتيجة ابن الـ32 عاماً إيجابية في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي، على غرار المدافع البرازيلي أليكس ساندرو، قبل أن يلحق بهما بعد ثلاثة أيام قلب الدفاع الهولندي ماتايس دي ليخت.
 

خوان كوادرادو يوفنتوس نابولي
السابق ليفركوزن يحسم مواجهة القمة أما
اقرأ
ليفركوزن يحسم مواجهة القمة أمام دورتموند
التالي

آخر الأحداث