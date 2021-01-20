كوادرادو يتعافى من "كوفيد-19"

وقال يوفنتوس في بيان إن كوادرادو قدم "اختبارين سلبيين لكوفيد-19، وبالتالي تعافى اللاعب ولم يعد مفروضاً عليه تطبيق إجراء الحجر".

وتابع "سينضم إلى الفريق في معسكر ريجيو إيميليا (حيث تقام المباراة) وسيكون ضمن التشكيلة لمباراة الليلة" التي تجمع يوفنتوس بنابولي في إعادة لنهائي الكأس الإيطالية الموسم الماضي حين فاز الأخير بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وجاءت نتيجة ابن الـ32 عاماً إيجابية في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي، على غرار المدافع البرازيلي أليكس ساندرو، قبل أن يلحق بهما بعد ثلاثة أيام قلب الدفاع الهولندي ماتايس دي ليخت.

