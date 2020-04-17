العربية
English
دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

"كمامات داخل الملعب" آخر صرعات مواجهة كورونا

من قبل

لا تزال الحلول المقترحة لاستكمال المنافسات محط انتقادات، وآخرها لعب المباريات بشرط وضع اللاعبين للكمامات في بلجيكا.

Reuters

واقترح أخصائي علم الفيروسات والأوبئة البلجيكي مارك فان رانست، الذي تستعين به حكومة بلاده في مواجهة مخاطر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، على لاعبي كرة القدم في بلاده الاستعانة بالكمامات خلال مباريات الدوري المحلي في حال استئناف النشاط.

وقال فان رانست لصحيفة "لو سوار" البلجيكية أنّ: "أحد السبل التي يجب النظر فيها هو ارتداء الكمامات خلال لعب كرة القدم".

وأضاف: "بالطبع، لاشك في أنّ الأقنعة التي يرتديها الجراحون غير مناسبة على الإطلاق، هناك على شبكة الإنترنت، كمامات مضادة للتلوث التي يمكن ارتداءها من قبل لاعبي كرة القدم الأميركية أو راكبي الدراجات، إنّها مريحة أكثر".

وكانت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم قرّرت الأسبوع الماضي تأجيل البت بقرار انهاء الموسم الحالي تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل.

وكان كلوب بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة أمام خنت و16 أمام شارلروا قبل تعليق مباريات الدوري حتى 30 نيسان/أبريل الجاري.

ومن المتوقع أن تعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 24 نيسان/أبريل اجتماعاً لتقرير مصير الموسم.

وحظرت الحكومة البلجيكية الثلاثاء "الفعاليات الجماهيرية" حتى 31 آب/أغسطس، مما يرجح انطلاق الموسم المقبل خلف أبواب موصدة.

الدوري البلجيكي فيروس كورونا
السابق فيروس كورونا يودي بحياة أسطورة
اقرأ
فيروس كورونا يودي بحياة أسطورة ليدز السابق هانتر
التالي

آخر الأحداث