كلينسمان مدرباً لكوريا الجنوبية

وسيتولى كلينسمان مدرب منتخب ألمانيا سابقاً المسؤولية بعد رحيل البرتغالي باولو بينتو عن منصبه بعد الخسارة أمام البرازيل في دور الستة عشر لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي إن كلينسمان يرتبط بعقد حتى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونقل الاتحاد عن كلينسمان "أنا سعيد للغاية ويشرفني أن أكون المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم".

وأضاف "أدرك جيدًا أن المنتخب الكوري يتحسن باستمرار ويحقق نتائج على مدى فترة طويلة من الزمن"، مضيفًا "يشرفني أن أسير على خطى" مدربي كوريا الجنوبية السابقين، بمن فيهم الهولندي غوس هيدينك وبينتو.

وتابع "سنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق نتائج جيدة في كأس آسيا المقبلةومونديال 2026".

ويملك كلينسمان مسيرة زاخرة كمهاجم إذ لعب لعدة أندية بينها إنتر الايطالي وتوتنهام الإنكليزي وبايرن ميونيخ.

دوليًا، سجل 47 هدفًا في 108 مباريات، بينها ثلاثة في كأس العالم 1990، إلى جانب تحصله على ركلة جزاء حاسمة في المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي فازت بها ألمانيا الغربية 1-صفر.

بدأ مهامه التدريبية على رأس الجهاز الفني لـ"دي مانشافت" عام 2004 وقاد المنتخب إلى المركز الثالث في مونديال 2006 في بلاده، قبل أن يشرف على بايرن ثم المنتخب الأميركي حتى 2016.

تولى آخر مهامه التدريبية مع هرتا برلين بين 2019 و2020.

