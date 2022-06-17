كلوزه مدرّبًا جديدًا لألتاخ النمساوي

وأعلن النادي في بيان أن كلوزه سيوقّع على العقد الأحد على أن يتمّ تقديمه الاثنين.

قال كلوزه (44 عامًا) في بيان "أتطلع قدمًا لوظيفتي الجديدة هنا. كان لديّ شعور إيجابي منذ بداية المحادثات".

وسبق لكلوزه أن شغل دور مساعد المدرب مع منتخب ألمانيا (2016-2018) وبايرن ميونيخ (2020-2021).

اعتزل اللعب دوليًا في العام 2014 بعد شهر من مساهمته في قيادة ألمانيا إلى لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين في النهائي.

سجل في مونديال البرازيل هدفه الرقم 16 في نهائيات كأس العالم ليكسر الرقم السابق (15) المسجل باسم الظاهرة البرازيلية رونالدو.

كما هو أفضل هدّاف في تاريخ المانشافت مع 71 هدفًا في 137 مباراة.

اعتزل كرة القدم في 2016 بعدما لعب آخر خمسة مواسم من مسيرته مع لاتسيو الإيطالي.

