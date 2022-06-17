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كرة القدم

كلوزه مدرّبًا جديدًا لألتاخ النمساوي

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سيتولّى المهاجم الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، أفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، أول مهمة تدريبية في مسيرته بعد تعيينه الجمعة مدربًا لألتاخ النمساوي.

Reuters

وأعلن النادي في بيان أن كلوزه سيوقّع على العقد الأحد على أن يتمّ تقديمه الاثنين.

قال كلوزه (44 عامًا) في بيان "أتطلع قدمًا لوظيفتي الجديدة هنا. كان لديّ شعور إيجابي منذ بداية المحادثات".

وسبق لكلوزه أن شغل دور مساعد المدرب مع منتخب ألمانيا (2016-2018) وبايرن ميونيخ (2020-2021).

اعتزل اللعب دوليًا في العام 2014 بعد شهر من مساهمته في قيادة ألمانيا إلى لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين في النهائي.

سجل في مونديال البرازيل هدفه الرقم 16 في نهائيات كأس العالم ليكسر الرقم السابق (15) المسجل باسم الظاهرة البرازيلية رونالدو.

كما هو أفضل هدّاف في تاريخ المانشافت مع 71 هدفًا في 137 مباراة.

اعتزل كرة القدم في 2016 بعدما لعب آخر خمسة مواسم من مسيرته مع لاتسيو الإيطالي.                   
 

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