كلوب يقر بالحاجة إلى ضرورة تحسين تقنية الفيديو



وعلى هامش منتدى للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية حضره العديد من المدربين البارزين مثل الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني) والألماني توماس توخل (باريس سان جيرمان الفرنسي) والإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، تطرق كلوب إلى تقنية الفيديو التي تثير انتقادات واسعة، منها خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.

وقال كلوب: "من الواضح أنّها مسار يجب أن يشهد تحسيناً متواصلاً".

وأضاف: "يمكن أن يتم تحسينها، العديد من الأمور لا تزال تنفذ من قبل البشر ونحن لسنا (دقيقين) 100 بالمئة أيضاً"، متابعاً "ثمة مجال لبعض الأخطاء، أحد لا ينشد الكمال، لكن فقط الحصول على القرار الصحيح".

وفاز ليفربول على ضيفه سيتي بطل الموسمين الماضيين 3-1 في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد، في نتيجة أتاحت للفريق الأحمر الابتعاد بفارق ثماني نقاط في صدارة الترتيب.

لكن اللقاء شهد جدلاً ومطالبات واسعة من غوارديولا باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه، على خلفية وجود لمسة يد على مدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد في الدقائق الأولى، سبقت بثوانٍ تسجيل البرازيلي فابينيو هدف افتتاح التسجيل للمضيف على ملعب أنفيلد.

وكان هذا الجدل الأحدث في سلسلة مماثلة بشأن تقنية الفيديو التي بدأت تعتمد بشكل تدريجي خلال العامين الماضيين، وشكل مونديال روسيا 2018 أول بطولة كبرى تعتمد فيها بشكل رسمي وكامل، وباتت التقنية مستخدمة هذا الموسم بشكل ثابت في كل البطولات الأوروبية الكبرى.

كما أثارت التقنية آراء متفاوتة في عالم اللعبة، بينما من يرى أنه تحد من الخطأ البشري للحكام وتوفر عدالة القرارات، وبين من يرى أنها لم تحقق ذلك، بل على العكس تؤثر على مجرى المباراة وإيقاعها.

ورأى مساعد الأمين العام للاتحاد الأوروبي جورجيو ماركيتي أنّ التقنية الجديدة تحتاج إلى بعض الوقت، معتبراً أنّها "مفيدة لأن المدربين وممثلي الحكام يمكنهم التحدث إلى بعضهم البعض (...) دعونا لا ننسى أن الـ +في ايه آر+ لا تزال ناشئة وهي ثورة في عالم اللعبة".

وتابع: "ثمة نقاط تحتاج إلى تعديلات طفيفة، لكن عليكم النظر إلى النقاط الإيجابية التي توفرها" هذه التقنية.