كلوب يستبعد نفسه من خلافة لوف في تدريب ألمانيا

جاء كلام كلوب في مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية مواجهة فريقه للايبزيغ الألماني ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال في هذا الصدد لدى سؤاله عن إمكانية تولي منصب مدرب المانشافت "كلا، لست متاحا كمدرب محتمل للمنتخب الألماني هذا الصيف أو بعد الصيف".

وأضاف "أنا مرتبط بعقد مع ليفربول يمتد لثلاث سنوات. المعادلة بسيطة: عندما توقع على عقد تحاول أن تحترمه. هذا ما قمت به مع ماينتس وبوروسيا دورتموند".

وأضاف "قام لوف بعمل مدهش على مدى سنوات عدة. هو بالتأكيد أحد أنجح المدربين من بين الألمان. ثمة العديد من المدربين الألمان الناجحين لتولي المهمة".

وكانت وسائل إعلام ألمانية رشحت كلوب أو هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ الحالي لخلافة لوف الذي قاد منتخب بلاده الى التتويج بمونديال 2014 في البرازيل.







