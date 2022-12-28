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كرة القدم

كلوب بروج يستغني عن خدمات مدربه كارل هوفكينز

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استغنى كلوب بروج عن خدمات مدربه كارل هوفكينز رغم قيادته النادي البلجيكي لبلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

Reuters


وأعلن النادي إقالة المدرب اليوم الأربعاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة محلياً بما في ذلك هزيمة كبيرة 4-1 على ملعبه أمام سان ترويدن في كأس بلجيكا الأسبوع الماضي والتعادل 1-1 مع لوفين في الدوري أمس الثلاثاء ليبقى حامل اللقب في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن جنك المتصدر.  

وتولى هوفكينز البالغ عمره 44 عاماً المسؤولية قبل ستة أشهر فقط حيث انتقل من دور المساعد ليحل محل ألفريد شرودر الذي غادر إلى أياكس أمستردام بعد فوزه بالدوري البلجيكي الموسم الماضي.
 

كلوب بروج الدوري البلجيكي
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