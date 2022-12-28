كلوب بروج يستغني عن خدمات مدربه كارل هوفكينز



وأعلن النادي إقالة المدرب اليوم الأربعاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة محلياً بما في ذلك هزيمة كبيرة 4-1 على ملعبه أمام سان ترويدن في كأس بلجيكا الأسبوع الماضي والتعادل 1-1 مع لوفين في الدوري أمس الثلاثاء ليبقى حامل اللقب في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن جنك المتصدر.



وتولى هوفكينز البالغ عمره 44 عاماً المسؤولية قبل ستة أشهر فقط حيث انتقل من دور المساعد ليحل محل ألفريد شرودر الذي غادر إلى أياكس أمستردام بعد فوزه بالدوري البلجيكي الموسم الماضي.

