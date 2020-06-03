كلمات تييري هنري ضد العنصرية

وأظهرت لقطات فيديو معاناة فلويد بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه لحوالي تسع دقائق في منيابوليس قبل أن يتوفى يوم 25 أيار/مايو الماضي ما تسبب في اندلاع احتجاجات عنيفة في أمريكا.

وكتب هنري، مدرب مونتريال إمباكت في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، على تويتر"نحتاج إلى تغيير فوري. نطلب تغييراً والأهم من ذلك أننا نستحق التغيير. يجب حدوث ذلك الآن. يكفي ما حدث".

وأضاف "لماذا لا يزال يحدث هذا في 2020؟ لماذا يصفق العنصريون لأي أقلية عرقية تلعب في الفرق التي يشجعوها بينما تحدث منهم إساءات لنفس هذه الأقلية في الشارع؟".

والتحق هنري بمجموعة من مشاهير الرياضة في مكافحة العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل فلويد ومنهم مايكل جوردان أسطورة كرة السلة ولويس هاميلتون بطل العالم في فورمولا وان.

وأضاف اللاعب الفرنسي السابق "لماذا لا تنجح كل الطرق المستخدمة لاقتلاع هذا الأمر من المجتمع؟ يحدث ذلك منذ وقت طويل جداً ولقد أصبحنا في زمن لا يمكن أبدًا التسامح مع مثل هذه الأمور في المجتمع الحديث".

